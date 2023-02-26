Дмитрачков Пётр 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрачков Пётр 2

Дмитрачков Пётр 2

avatar

Место рождения

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Корнеев Дмитрий Павлов

Мать: Параскева Васильева

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Дмитрачкова Ольга Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Дмитрачков Пётр Петров

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Дмитрачков Александр Петров

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Дмитрачков Иван ж

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Дмитрачков Михаил Петров

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1907

Сын: Дмитрачков Василий Петров

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Дмитрачков Яков Петров

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Дмитрачкова Ольга Ефимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close