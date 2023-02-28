Дмитрачкова Ольга Ефимова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1895
Муж: Дмитрачков Пётр 2
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
09.06.1902
Сын: Дмитрачков Александр Петров
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Дмитрачков Иван ж
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1905
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1907
Сын: Дмитрачков Василий Петров
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
Рождение ребёнка
27.04.1911
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно