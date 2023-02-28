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Дмитрачкова Ольга Ефимова

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Место рождения

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ефим

Мать: не указана

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Дмитрачков Пётр 2

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Дмитрачков Пётр Петров

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Дмитрачков Александр Петров

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Дмитрачков Иван ж

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Дмитрачков Михаил Петров

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1907

Сын: Дмитрачков Василий Петров

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

Рождение ребёнка
27.04.1911

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Дмитрачков Яков Петров

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Дмитрачков Пётр 2

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
Неизвестно
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