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Корнеев Пётр Дмитриев

Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876

Отец: Корнеев Дмитрий Павлов

Мать: Параскева Васильева

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1890

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Ульяния Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1908

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
30.04.1913

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова

д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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