Корнеев Пётр Дмитриев
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1876
Отец: Корнеев Дмитрий Павлов
Мать: Параскева Васильева
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1890
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
08.01.1908
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Рождение ребёнка
30.04.1913
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Корнеева Мария Иванова
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Мария Иванова
Смерть
Неизвестно