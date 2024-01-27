Колпаков Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Петр Алексеевич

Колпаков Петр Алексеевич

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колпаков Алексей

Мать: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close