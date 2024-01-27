Колпаков Петр Алексеевич
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колпаков Алексей
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края