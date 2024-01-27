Колпакова (Бондаренко) Евдокия (Дуня) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Бондаренко Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Колпаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Колпаков Алексей
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колпаков Алексей
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Колпаков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпаков Алексей
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края