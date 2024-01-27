Колпакова (Бондаренко) Евдокия (Дуня) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Бондаренко) Евдокия (Дуня) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Бондаренко Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Колпаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Колпаков Алексей

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Колпаков Алексей

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Колпаков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Алексей

Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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