Бондаренко Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Прасковья (Паша) Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Бондаренко Петр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бондаренко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Россия с. Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно