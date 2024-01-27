Бондаренко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Прасковья (Паша) Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Бондаренко Петр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бондаренко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Россия с. Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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