Колпаков Алексей
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Колпаков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края