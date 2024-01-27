Колпаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Алексей

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Колпаков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Евдокия (Дуня) Михайловна

Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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