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Сливкова Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1811

Дата смерти

Около 1851

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сливков Slivkoff Ефтей Efstay Егорович Gregory Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сливков Slivkoff Абрам Егорович

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Февронья Егоровна

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Егорович Gregory Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сливков Slivkoff Акинфий Егорович

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марфа Marfa Егоровна Gregory Andrew

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сливков Slivkoff Давид Егорович

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Смерть
Около 1851
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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