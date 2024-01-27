Сливкова Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1811
Дата смертиОколо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Сливков Slivkoff Василий William Егорович Gregory Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Ефтей Efstay Егорович Gregory Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Абрам Егорович
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Дочь: Февронья Егоровна
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Егорович Gregory Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Акинфий Егорович
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Дочь: Афимья Hema Егоровна Gregory Andr
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Дочь: Марфа Marfa Егоровна Gregory Andrew
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew
Сын: Сливков Slivkoff Давид Егорович
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew