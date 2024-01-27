Сливков (Slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Сын: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Дочь: Abramoff Fenya Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Федорович Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Сын: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Сын: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Сын: Сливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Федорович Fred Gregory
Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)