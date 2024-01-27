Сливков (Slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков (Slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Мать: Сливкова Мария

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
В 17 лет живет с родителями и братьями Евтеем 21 год, Михаилом 15 оет, Акинфием 11 лет и Давыдом 3 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Abramoff Fenya Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Russia, Soviet Union
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 27 лет живет с семьей с отцом Егором Андреевичем 53 лет (мама умерла) и двумя детьми Ермилом 5 и дочкой Марией 1 года и родней в Ново-Саратовке
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Федорович Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сливков Slivkoff Петр Peter Федорович Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Федорович Fred Gregory

Мать ребёнка: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 40 лет живет с семьей в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union
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