Сливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory

Сливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew

Мать: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Slivkoff William Esai Fred

Мать ребёнка: Slivkoff Aprecia Stephan William

Kars Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Onya Esai Fred

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Slivkoff Stephan Esai Fred

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Slivkoff Ivan Esai Fred

Мать ребёнка: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close