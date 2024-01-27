Сливков Slivkoff Исай Esai Федорович Fred Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Slivkoff William Esai Fred
Мать ребёнка: Slivkoff Aprecia Stephan William
Kars Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Onya Esai Fred
Россия
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Slivkoff Stephan Esai Fred
Россия
Рождение ребёнка
Около 1891
Россия
Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union