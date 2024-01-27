Сливков Slivkoff Михаил Michael Федорович Fred Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Михаил Michael Федорович Fred Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1872

Дата смерти

20.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew

Мать: Slivkoff Устинья Андреевна (Andrew)

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.10.1983
United States
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