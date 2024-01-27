Сливков Slivkoff Михаил Michael Федорович Fred Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1872
Дата смерти20.10.1983
ПолМужской
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сливков (slivkoff) Федор (Fred) Егорович (Gregory) Andrew
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
20.10.1983
United States