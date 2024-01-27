Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сливков Slivkoff Егор Yagor Андреевич (Авдеевич) Andrew

Мать: Сливкова Мария

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сливков Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

с.Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Степанович Stephan Gregory

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 33 года живет с женой Анной и 6 детьми в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сливков Slivkoff Симон Simion Степанович Stephan Gregory

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
01.09.1863

Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Анна Anna Степановна Stephan Gregory

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.11.1869

Сын: Сливков Slivkoff Никифор Nekefer Степанович Stephan Gregory

Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 1873 году живет с 5 сыновьями в возрасте 48 лет в Ново-Саратовке. Странно. Записан под фамилией - Стеков.
Смерть
Неизвестно
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