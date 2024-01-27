Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Сын: Сливков Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Дочь: Агафия Степановна
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Степанович Stephan Gregory
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Сын: Сливков Slivkoff Симон Simion Степанович Stephan Gregory
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Дочь: Анна Anna Степановна Stephan Gregory
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances
Сын: Сливков Slivkoff Никифор Nekefer Степанович Stephan Gregory
Мать ребёнка: Сливкова Slivkoff Анна Frances