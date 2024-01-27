Сливков Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливков Афанасий Степанович

Сливков Афанасий Степанович

Место рождения

с.Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сливков Slivkoff Степан Stephan Егорович Gregory Andrew

Мать: Сливкова Slivkoff Анна Frances

с.Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сливков Slivkoff Семен Simion Афанасьевич Afoma

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Афанасьевич Afonos

Мать ребёнка: не указана

Russia
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close