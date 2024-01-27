Сливков Афанасий Степанович
Место рожденияс.Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
с.Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Сливков Slivkoff Семен Simion Афанасьевич Afoma
Russia
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Афанасьевич Afonos
Russia
Смерть
Неизвестно