Сливков Slivkoff Семен Simion Афанасьевич Afoma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Семен Simion Афанасьевич Afoma

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Сливков Афанасий Степанович

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Лоскутов Loskutoff Onya Simion Afoma

Мать ребёнка: Сливкова(slivkoff) Мария Трофимовна

in Russia
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сливков Slivkoff Степан Stephan Семенович Simion Afoma

Мать ребёнка: Сливкова(slivkoff) Мария Трофимовна

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сливкова(slivkoff) Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Russia
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