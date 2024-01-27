Сливков Slivkoff Семен Simion Афанасьевич Afoma
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Сливков Афанасий Степанович
Russia
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Лоскутов Loskutoff Onya Simion Afoma
Мать ребёнка: Сливкова(slivkoff) Мария Трофимовна
in Russia
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сливков Slivkoff Степан Stephan Семенович Simion Afoma
Мать ребёнка: Сливкова(slivkoff) Мария Трофимовна
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia