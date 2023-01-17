Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

05.12.1956

Дата смерти

17.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1956

Отец: Сафуанов Каусар Суфиянович

Мать: Сафуанова (Сибагатуллина) Музаяна Сунагатиллиновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1980

Дочь: Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Камалова (Туманина) Людмила Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова (Туманина) Людмила Васильевна

Смерть
17.01.2023

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