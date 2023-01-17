Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)
Место рождения
Дата рождения05.12.1956
Дата смерти17.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1956
Рождение ребёнка
28.07.1980
Дочь: Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Камалова (Туманина) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова (Туманина) Людмила Васильевна
Смерть
17.01.2023