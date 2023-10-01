Камалова (Туманина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалова (Туманина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.05.1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960

Отец: Туманин Василий Савельевич

Мать: Туманина (Репникова) Клавдия Никитична

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1980

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.07.1980

Дочь: Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)

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