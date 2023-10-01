Камалова (Туманина) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1960
Бракосочетание
15.02.1980
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1980
Дочь: Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)
Рождение ребёнка
13.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)