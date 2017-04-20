Сафуанова (Сибагатуллина) Музаяна Сунагатиллиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1932
Дата смерти20.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932
Отец: Сибагатулин Сунагатулла
Мать: Сибагатуллина Мунавара
Рождение ребёнка
05.12.1956
Сын: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)
Отец ребёнка: Сафуанов Каусар Суфиянович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.04.2017