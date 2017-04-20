Сафуанова (Сибагатуллина) Музаяна Сунагатиллиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафуанова (Сибагатуллина) Музаяна Сунагатиллиновна

Сафуанова (Сибагатуллина) Музаяна Сунагатиллиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1932

Дата смерти

20.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1932

Отец: Сибагатулин Сунагатулла

Мать: Сибагатуллина Мунавара

Рождение ребёнка
05.12.1956

Сын: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)

Отец ребёнка: Сафуанов Каусар Суфиянович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.04.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.