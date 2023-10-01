Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)

Мать: Камалова (Туманина) Людмила Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
29.05.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
03.01.2021

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
03.01.2021

Муж: не указан

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