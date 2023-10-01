Розина (Камалова) Ульяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980
Отец: Камалов (Сафуанов) Дмитрий (Муса) Мусанович (Каусарович)
Бракосочетание
29.05.2010
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
03.01.2021
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
03.01.2021
Муж: не указан