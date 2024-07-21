Кондрашов Дорофей Прокопиев
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти27.07.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Бракосочетание
Около 1834 ст.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Кондрашова Евфимия Дорофеева
Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Кондрашов Матвей Дорофеев
Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Кондрашова Агафья Дорофеева
Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна
Смерть
27.07.1867 ст.