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Кондрашов Дорофей Прокопиев

Место рождения

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

27.07.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Кондрашов Прокопий Борисов

Мать: Кондрашева Настасия Николаевна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1834 ст.

Жена: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Кондрашова Евфимия Дорофеева

Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Кондрашов Матвей Дорофеев

Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Кондрашова Агафья Дорофеева

Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
27.07.1867 ст.
Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область

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