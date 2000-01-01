Кондрашева Настасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Настасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Кондрашов Ефим Прокопиев

Отец ребёнка: Кондрашов Прокопий Борисов

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Отец ребёнка: Кондрашов Прокопий Борисов

Козельский район, Калужская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Прокопий Борисов

Смерть
Неизвестно
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