Кондрашева Настасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Отец ребёнка: Кондрашов Прокопий Борисов
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Кондрашов Дорофей Прокопиев
Отец ребёнка: Кондрашов Прокопий Борисов
Козельский район, Калужская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно