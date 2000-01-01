Кондрашов Прокопий Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Прокопий Борисов

Кондрашов Прокопий Борисов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Кондрашов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Кондрашов Ефим Прокопиев

Мать ребёнка: Кондрашева Настасия Николаевна

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Мать ребёнка: Кондрашева Настасия Николаевна

Козельский район, Калужская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Настасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close