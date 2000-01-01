Кондрашов Прокопий Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Кондрашов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Мать ребёнка: Кондрашева Настасия Николаевна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Кондрашов Дорофей Прокопиев
Мать ребёнка: Кондрашева Настасия Николаевна
Козельский район, Калужская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно