Кондрашова Ксенья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Дорофей Прокопиев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кондрашев Дементий/Диомид Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кондрашов Михаил Дорофеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Дорофей Прокопиев
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно