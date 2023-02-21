Кондрашова Ксенья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Ксенья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кондрашев Дементий/Диомид Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кондрашов Михаил Дорофеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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