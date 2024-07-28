Писак Борис Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1901
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольпина (Писак) Виктория Борисовна
Мать ребёнка: Хаютина-Писак (Хаютина) Фаина Владимировна
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Донском кладбище (участок 4.1)