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Писак Борис Яковлевич

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

13.02.1901

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаютина-Писак (Хаютина) Фаина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольпина (Писак) Виктория Борисовна

Мать ребёнка: Хаютина-Писак (Хаютина) Фаина Владимировна

Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Донском кладбище (участок 4.1)

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