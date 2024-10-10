Домна Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Роман Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно