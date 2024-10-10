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Домна Ерофеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769

Сын: Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Роман Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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