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Устинья Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Михаил Григорьевич

Мать: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Логин Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Терентий Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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