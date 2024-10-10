Устинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Михаил Григорьевич
Мать: Домна Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Логин Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Терентий Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокопий Яковлевич
Смерть
Неизвестно