Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Григорьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ерофеевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Устинья Михайловна

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769

Сын: Андриан Михайлович

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Роман Михайлович

Мать ребёнка: Домна Ерофеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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