Мерикин Николай Валентинович
Место рождения
Дата рождения20.08.1951
Дата смерти24.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерикина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерикина Галина
Смерть
24.10.2012
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область