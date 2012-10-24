Мерикин Николай Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерикин Николай Валентинович

Мерикин Николай Валентинович

Место рождения

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.08.1951

Дата смерти

24.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: Мерикин Валентин Васильевич

Мать: Мерикина (Гришина) Мария Ивановна

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерикина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерикина Галина

Смерть
24.10.2012
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.