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Зелянин Алексей Михайлович

Место рождения

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.10.1901

Дата смерти

23.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1901

Отец: Зелянин Михаил Незакон.

Мать: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1924

Дочь: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1927

Сын: Зелянин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1930

Дочь: Насоновская (Зелянина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1937

Сын: Зелянин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зелянин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Похозяйственная книга по д.Кузнецово за 1938-1939 годы
Смерть
23.03.1987
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

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