Зелянин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.10.1901
Дата смерти23.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1924
Дочь: Щукина (Зелянина) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1927
Сын: Зелянин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
23.02.1930
Дочь: Насоновская (Зелянина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1937
Сын: Зелянин Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зелянин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна
Похозяйственная книга по д.Кузнецово за 1938-1939 годы
Смерть
23.03.1987