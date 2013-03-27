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Зелянин Геннадий Алексеевич

Место рождения

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.01.1937

Дата смерти

27.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937

Отец: Зелянин Алексей Михайлович

Мать: Зелянина (Куваева) Ольга Павловна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелянина (Артамонова) Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зелянина (Артамонова) Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Зелянин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Зелянина (Артамонова) Алевтина Ивановна

Смерть
27.03.2013

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