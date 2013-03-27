Зелянин Геннадий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1937
Дата смерти27.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зелянина (Артамонова) Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Зелянин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Зелянина (Артамонова) Алевтина Ивановна
Смерть
27.03.2013