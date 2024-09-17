Зелянин Михаил Незакон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелянин Михаил Незакон.

Зелянин Михаил Незакон.

Место рождения

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1864

Отец: не указан

Мать: Зелянина Анна Васильевна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зелянина) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зелянин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
18.10.1901

Сын: Зелянин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Зелянина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Зелянин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дербина (Зелянина) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Зелянин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.