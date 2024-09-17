Зелянин Михаил Незакон.
Место рождения
Дата рождения03.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1864
Отец: не указан
Мать: Зелянина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зелянина) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
18.10.1901
Сын: Зелянин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Зелянина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
05.10.1909
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дербина (Зелянина) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зелянин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Зелянина (Баданина) Ирина Матвеевна
Смерть
Неизвестно