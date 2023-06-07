Пронка Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Федор Прохоров (?)
Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева
Рождение ребёнка
1662
Сын: Степан Прохоров (?)
Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева
Рождение ребёнка
1666
Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Пронки Сергеева
Смерть
После 1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)