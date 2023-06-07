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Пронка Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Федор Прохоров (?)

Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1662

Сын: Степан Прохоров (?)

Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева

Рождение ребёнка
1666

Сын: Григорий Прохоров (?)

Мать ребёнка: Жена Пронки Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Пронки Сергеева

Смерть
После 1677
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
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