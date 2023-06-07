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Григорий Прохоров (?)
Григорий Прохоров (?)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1666
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пронка Сергеев
Мать
Жена Пронки Сергеева
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец:
Пронка Сергеев
Мать:
Жена Пронки Сергеева
Смерть
Неизвестно
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