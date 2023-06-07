Григорий Прохоров (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Прохоров (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Пронка Сергеев

Мать: Жена Пронки Сергеева

Смерть
Неизвестно
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