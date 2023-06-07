Жена Пронки Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Федор Прохоров (?)
Отец ребёнка: Пронка Сергеев
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1662
Сын: Степан Прохоров (?)
Отец ребёнка: Пронка Сергеев
Рождение ребёнка
1666
Отец ребёнка: Пронка Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронка Сергеев
Смерть
Неизвестно