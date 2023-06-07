Жена Пронки Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Пронки Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Федор Прохоров (?)

Отец ребёнка: Пронка Сергеев

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1662

Сын: Степан Прохоров (?)

Отец ребёнка: Пронка Сергеев

Рождение ребёнка
1666

Сын: Григорий Прохоров (?)

Отец ребёнка: Пронка Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронка Сергеев

Смерть
Неизвестно
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