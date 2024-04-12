Федор Прохоров (?)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Пронка Сергеев
Мать: Жена Пронки Сергеева
Рождение ребёнка
1676
Сын: Василий Федоров
Место жительства
1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)