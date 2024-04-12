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Федор Прохоров (?)

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Пронка Сергеев

Мать: Жена Пронки Сергеева

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1676

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, деревня Царева, под водой)
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