Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Осип Мартьянович, 68 лет и жена его Евдокия Романовна, 38 лет. У них дети Яков, 16 лет, Дмитрий, 5 лет, Анна, 13 лет, Матрона, 8 лет. У Якова жена Анна Григорьевн... Показать все
Бракосочетание
Около 1719

Муж: Яков Осипович

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951стр. Село Старое. Осип Мартьянович и его жена Евдокия Романовна. Их сын Яков, жена его Анна. 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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