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Яков Осипович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Осип Мартьянович

Мать: Евдокия Романовна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Осип Мартьянович, 68 лет и жена его Евдокия Романовна, 38 лет. У них дети Яков, 16 лет, Дмитрий, 5 лет, Анна, 13 лет, Матрона, 8 лет. У Якова жена Анна Григорьевн... Показать все
Бракосочетание
Около 1719

Жена: Анна Григорьевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951стр. Село Старое. Осип Мартьянович и его жена Евдокия Романовна. Их сын Яков, жена его Анна. 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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