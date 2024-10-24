Яков Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Осип Мартьянович
Мать: Евдокия Романовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 133 лист. Село Старое. Осип Мартьянович, 68 лет и жена его Евдокия Романовна, 38 лет. У них дети Яков, 16 лет, Дмитрий, 5 лет, Анна, 13 лет, Матрона, 8 лет. У Якова жена Анна Григорьевн... Показать все
Бракосочетание
Около 1719
Жена: Анна Григорьевна
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951стр. Село Старое. Осип Мартьянович и его жена Евдокия Романовна. Их сын Яков, жена его Анна. 1722г.
Смерть
После 1722