Бискупский Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения27.04.1878
Дата смерти18.06.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бискупская Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бискупский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бискупский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1911
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.06.1945