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Бискупский Василий Викторович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

27.04.1878

Дата смерти

18.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1878

Отец: Бискупский Виктор Ксавериевич

Мать: Бискупская (Римская-Корсакова) Елена Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бискупская Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бискупский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бискупский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна

Бракосочетание
06.07.1911

Жена: Бискупская (Вяльцева) Анастасия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.06.1945

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