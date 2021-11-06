Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бискупская Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бискупский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бискупский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно