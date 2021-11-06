Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бискупская (Сомова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бискупская Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бискупский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бискупский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Бискупский Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бискупский Василий Викторович

Смерть
Неизвестно
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