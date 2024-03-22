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Федосий Васильев

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

05.06.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Вера Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887

Дочь: Параскева Федосова

Мать ребёнка: Вера Романова

сельцо Лоскотово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анастасия Федосова

Мать ребёнка: Вера Романова

Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Сергей Федосов

Мать ребёнка: Вера Романова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
02.05.1896

Сын: Афанасий Федосов

Мать ребёнка: Вера Романова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1899

Дочь: Ксения Федосова

Мать ребёнка: Вера Романова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1901

Сын: Александр Федосов

Мать ребёнка: Вера Романова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904

Дочь: Анна Федосова

Мать ребёнка: Вера Романова

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
05.06.1913
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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