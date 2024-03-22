Федосий Васильев
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти05.06.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
02.11.1886
Жена: Вера Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887
Дочь: Параскева Федосова
Мать ребёнка: Вера Романова
сельцо Лоскотово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анастасия Федосова
Мать ребёнка: Вера Романова
Рождение ребёнка
03.04.1893
Сын: Сергей Федосов
Мать ребёнка: Вера Романова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
02.05.1896
Сын: Афанасий Федосов
Мать ребёнка: Вера Романова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1899
Дочь: Ксения Федосова
Мать ребёнка: Вера Романова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1901
Сын: Александр Федосов
Мать ребёнка: Вера Романова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904
Дочь: Анна Федосова
Мать ребёнка: Вера Романова
Смерть
05.06.1913
Причина смерти: от чахотки