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Вера Романова

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Место рождения

д.Карнюшки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: ?

Мать: ?

д.Карнюшки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Федосий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887

Дочь: Параскева Федосова

Отец ребёнка: Федосий Васильев

сельцо Лоскотово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анастасия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Васильев

Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Сергей Федосов

Отец ребёнка: Федосий Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1896

Сын: Афанасий Федосов

Отец ребёнка: Федосий Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1899

Дочь: Ксения Федосова

Отец ребёнка: Федосий Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1901

Сын: Александр Федосов

Отец ребёнка: Федосий Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904

Дочь: Анна Федосова

Отец ребёнка: Федосий Васильев

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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