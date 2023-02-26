Вера Романова
Место рожденияд.Карнюшки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1886
Муж: Федосий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1887
Дочь: Параскева Федосова
Отец ребёнка: Федосий Васильев
сельцо Лоскотово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анастасия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1893
Сын: Сергей Федосов
Отец ребёнка: Федосий Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1896
Сын: Афанасий Федосов
Отец ребёнка: Федосий Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1899
Дочь: Ксения Федосова
Отец ребёнка: Федосий Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1901
Сын: Александр Федосов
Отец ребёнка: Федосий Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904
Дочь: Анна Федосова
Отец ребёнка: Федосий Васильев
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно