Володин Иван Силантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 или 1822
Дата смерти22.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1822
Рождение ребёнка
28.08.1845
Дочь: Володина Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
24.01.1853
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
29.10.1855
Дочь: Володина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
16.04.1858
Дочь: Володина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
26.04.1862
Дочь: Володина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
28.01.1865
Дочь: Володина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
26.02.1866
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1867