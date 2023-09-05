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Володин Иван Силантьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 или 1822

Дата смерти

22.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1822

Отец: Володин Силантий Евстратьевич

Мать: Володина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
28.08.1845

Дочь: Володина Устиния Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1853

Сын: Володин Иван Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1855

Дочь: Володина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1858

Дочь: Володина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1862

Дочь: Володина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1865

Дочь: Володина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
26.02.1866

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Евдокия Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Евдокия Кузьминична

Смерть
22.07.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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