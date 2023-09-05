Асоскова Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1845
Дочь: Володина Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
24.01.1853
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
29.10.1855
Дочь: Володина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
16.04.1858
Дочь: Володина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
26.04.1862
Дочь: Володина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
28.01.1865
Дочь: Володина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Рождение ребёнка
26.02.1866
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич
Бракосочетание
10.01.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно