Асоскова Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1845

Дочь: Володина Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1853

Сын: Володин Иван Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1855

Дочь: Володина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1858

Дочь: Володина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1862

Дочь: Володина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1865

Дочь: Володина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождение ребёнка
26.02.1866

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.01.1868

Муж: Асосков Кондрат Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Иван Силантьевич

Смерть
Неизвестно
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