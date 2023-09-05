Володина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 или 1790
Дата смерти27.03.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.09.1812
Дочь: Володина Анна Силантьевна
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 25.09.1812
Сын: Володин Роман Силантьевич
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 07.12.1814
Дочь: Володина Варвара Силантьевна
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Володина Дарья Силантьевна
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
04.08.1823
Дочь: Володина Евдокия Силантьевна
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Володина Евдокия Силантьевна
Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1852