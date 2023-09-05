Володина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина Марфа Петровна

Володина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 или 1790

Дата смерти

27.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.09.1812

Дочь: Володина Анна Силантьевна

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.09.1812

Сын: Володин Роман Силантьевич

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 07.12.1814

Дочь: Володина Варвара Силантьевна

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Володина Дарья Силантьевна

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождение ребёнка
1821 или 1822

Сын: Володин Иван Силантьевич

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождение ребёнка
04.08.1823

Дочь: Володина Евдокия Силантьевна

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Володина Евдокия Силантьевна

Отец ребёнка: Володин Силантий Евстратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Силантий Евстратьевич

Смерть
27.03.1852
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close