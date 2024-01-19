Володин Роман Силантьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.09.1812
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Володина Наталия Романовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Володина Анисия Романовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Серебрякова Параскева Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Володин Василий Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1854
Дочь: Володина Ольга Романовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно