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Володин Роман Силантьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 25.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.09.1812

Отец: Володин Силантий Евстратьевич

Мать: Володина Марфа Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Володина Наталия Романовна

Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Володина Анисия Романовна

Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Володин Федор Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Серебрякова Параскева Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Володин Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: Володина Ольга Романовна

Мать ребёнка: Володина Пелагея Арефьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Пелагея Арефьевна

Смерть
Неизвестно
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