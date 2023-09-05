Володина Пелагея Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Пелагея Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 или 1815

Дата смерти

24.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 или 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Володина Наталия Романовна

Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Володина Анисия Романовна

Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич

Рождение ребёнка
10.07.1854

Дочь: Проскурякова Ольга Романовна

Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Роман Силантьевич

Смерть
24.03.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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