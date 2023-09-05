Володина Пелагея Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 или 1815
Дата смерти24.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Володина Наталия Романовна
Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Володина Анисия Романовна
Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич
Рождение ребёнка
10.07.1854
Дочь: Проскурякова Ольга Романовна
Отец ребёнка: Володин Роман Силантьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1864