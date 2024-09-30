Хирвонен (Пумалайнен) Ева Генриховна
Место рождения
Дата рождения16.03.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
06.05.1853
Дочь: Ниукканен (Хирвонен) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович
Рождение ребёнка
03.07.1856
Сын: Хирвонен Степан Абрамович
Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович
Рождение ребёнка
03.09.1868
Дочь: (Хирвонен) Ева Абрамовна
Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович
Смерть
Неизвестно