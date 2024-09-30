Хирвонен (Пумалайнен) Ева Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирвонен (Пумалайнен) Ева Генриховна

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.03.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1852

Муж: Хирвонен Абрам Стефанович

Рождение ребёнка
06.05.1853

Дочь: Ниукканен (Хирвонен) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1856

Сын: Хирвонен Степан Абрамович

Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1868

Дочь: (Хирвонен) Ева Абрамовна

Отец ребёнка: Хирвонен Абрам Стефанович

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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