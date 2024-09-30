Хирвонен Степан Абрамович
Место рождения
Дата рождения03.07.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856
Бракосочетание
12.02.1878
Рождение ребёнка
22.03.1887
Сын: Хирвонен Александр Степанович
Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1890
Дочь: (Хирвонен) Мария Степановна
Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1900
Дочь: Сюкияйнен (Хирвонен) Анна-Ольга Степановна
Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно