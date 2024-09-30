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Хирвонен Степан Абрамович

Место рождения

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.07.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856

Отец: Хирвонен Абрам Стефанович

Мать: Хирвонен (Пумалайнен) Ева Генриховна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.02.1878

Жена: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
22.03.1887

Сын: Хирвонен Александр Степанович

Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1890

Дочь: (Хирвонен) Мария Степановна

Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1900

Дочь: Сюкияйнен (Хирвонен) Анна-Ольга Степановна

Мать ребёнка: Хирвонен (Хуттунен) Анна Андреевна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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