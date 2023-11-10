Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти14.02.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1878
Рождение ребёнка
08.03.1887
Сын: Пумалайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Ева Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Адамович
Смерть
14.02.1928