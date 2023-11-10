Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна

Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

14.02.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1878

Муж: Пумалайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
08.03.1887

Сын: Пумалайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Ева Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Адамович

Смерть
14.02.1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close