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Пумалайнен (Пумалайнен) Мария Ивановна

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884

Отец: Пумалайнен Иван Адамович

Мать: Пумалайнен (Хирвонен) Мария Абрамовна

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1907

Муж: Пумалайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
16.01.1908

Дочь: (Пумалайнен) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Пумалайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1911

Дочь: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1914

Дочь: (Пумалайнен) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1916

Сын: Пумалайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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