Пумалайнен (Пумалайнен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884
Бракосочетание
26.12.1907
Рождение ребёнка
16.01.1908
Дочь: (Пумалайнен) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Пумалайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
03.11.1911
Дочь: Саволайнен (Пумалайнен) Ханна Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
02.01.1914
Дочь: (Пумалайнен) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
21.01.1916
Сын: Пумалайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Пумалайнен Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно