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Пумалайнен Абрам Иванович

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1909

Отец: Пумалайнен Иван Абрамович

Мать: Пумалайнен (Пумалайнен) Мария Ивановна

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.01.1932

Жена: Пумалайнен (Пумалайнен) Анна-Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
04.04.1932

Дочь: (Пумалайнен) Айно Абрамовна

Мать ребёнка: Пумалайнен (Пумалайнен) Анна-Ольга Иосифовна

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1935

Сын: Пумалайнен Тойво Абрамович

Мать ребёнка: Пумалайнен (Пумалайнен) Анна-Ольга Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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