Пумалайнен Абрам Иванович
Место рождения
Дата рождения25.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1909
Бракосочетание
14.01.1932
Рождение ребёнка
04.04.1932
Дочь: (Пумалайнен) Айно Абрамовна
Мать ребёнка: Пумалайнен (Пумалайнен) Анна-Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
02.08.1935
Сын: Пумалайнен Тойво Абрамович
Мать ребёнка: Пумалайнен (Пумалайнен) Анна-Ольга Иосифовна
Смерть
Неизвестно